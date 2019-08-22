Зеленський назвав умови повернення Росії до «Великої вісімки». Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125809-zelenskyy-nazvav-umovy-povernennya-rf-do-skladu-g8.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що повернення Росії до складу «Великої вісімки» можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв’язнів та моряків.

Loading...

Однак, станом на сьогодні Крим досі анексовано, а на Донбасі стріляють Нічого не змінилося з березня 2014 року, відколи РФ припинила участь у G8. Про це Володимир Зеленський 22 серпня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в’язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії, — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував керівникам дружніх до України держав, які послідовно підтримують нашу країну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, у червні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Російська Федерація може повернутися в G8 («Велику вісімку»), якщо виконає мінські угоди. Макрон переконаний, що Європі необхідно «підтримувати стратегічну дискусію з Росією» попри наявні розбіжності.