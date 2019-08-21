Штрафи за «євробляхи» хочуть відтермінувати. Фото: АвтоЄвроСила у Facebook

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Переговори про обмін громадянами між Україною і Росією досягли фінальної стадії. Російські засоби масової інформації заявляють, що Москва поверне військовополонених моряків Військово-морських сил Збройних сил України додому до кінця серпня. Наразі невідомо, на кого Росія обміняє українських моряків.

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Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що українських політичних в’язнів Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка теж можуть повернути додому. Їх можуть передати Україні для відбування покарання на батьківщині. Однак глава МЗС РФ Сергій Лавров не підтвердив цю інформацію.

Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальні провадження проти колишнього президента Петра Порошенка й голови Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна. Вони стануть фігурантами справи про зловживання владою. Обставини правопорушень наразі не розкриваються.

Також НАБУ закрило справу проти компанії помічника президента України Володимира Зеленського «Кіноквартал», яку підозрювали у ймовірній розтраті державних коштів під час виробництва фільму «Я, ти, він, вона». Детективи Антикорупційного бюро не виявили ознак складу кримінального правопорушення в ході слідства. Справу проти «Кінокварталу» відкрили у квітні 2019 року за заявою організації «Союз добровольців».

Генерал-майор Євген Мойсюк очолив Десантно-штурмові війська Збройних сил України. На початку бойових дій на Донбасі Мойсюк командував обороною Донецького аеропорту, а після його знищення виводив військовослужбовців з території летовища. У 2004−2005 роках офіцер проходив службу в Іраку в складі миротворчого контингенту ООН, а в 2008—2009 роках — у Косово.

Московський міський суд 21 серпня відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора українським морякам Військово-морських сил Збройних сил України. Термін тримання під вартою продовжено 13 військовополоненим. Вони перебуватимуть у СІЗО Москви до 26 жовтня.

У команді президента Володимира Зеленського пообіцяли, що відтермінують штрафи за нерозмитнені «євробляхи». Зеленський ініціював відтермінування введення штрафних санкцій на три місяці. Очікується, що за цей час розроблять новий проект закону, покликаний врегулювати порядок та чіткі правила розмитнення нових та вживаних автомобілів на єврономерах.

Компанія «Нафтогаз Україна» запропонувала населенню купувати газ за літніми цінами та використовувати паливо взимку. Пропозиція щодо купівлі газу за літніми цінами діятиме до 25 вересня.