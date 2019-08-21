Штрафы за «евробляхи» хотят отсрочить. Фото: АвтоЕвроСила в Facebook

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Переговоры об обмене гражданами между Украиной и Россией достигли финальной стадии. Российские средства массовой информации заявляют, что Москва вернет военнопленных моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины домой до конца августа. Пока неизвестно, на кого Россия обменяет украинских моряков.

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Сегодня российские СМИ сообщили, что украинских политических заключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клиха и Александра Кольченка тоже могут вернуть домой. Их могут передать Украине для отбывания наказания на родине. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров не подтвердил эту информацию.

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовные производства против бывшего президента Петра Порошенко и главы Министерства иностранных дел Павла Климкина. Они станут фигурантами дела о злоупотреблении властью. Обстоятельства правонарушений пока не раскрываются.

Также НАБУ закрыло дело против компании помощника президента Украины Владимира Зеленского «Киноквартал», которого подозревали в возможной растрате государственных средств во время производства фильма «Я, ты, он, она». Детективы Антикоррупционного бюро не обнаружили признаков состава уголовного правонарушения в ходе следствия. Дело против «Кинокварталу» открыли в апреле 2019 года по заявлению организации «Союз добровольцев».

Генерал-майор Евгений Мойсюк возглавил Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. В начале боевых действий на Донбассе Мойсюк командовал обороной Донецкого аэропорта, а после его уничтожения выводил военнослужащих с территории аэропорта. В 2004—2005 годах офицер проходил службу в Ираке в составе миротворческого контингента ООН, а в 2008—2009 годах — в Косово.

Московский городской суд 21 августа отказал в освобождении из следственного изолятора украинским морякам Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Срок содержания под стражей продлен 13 военнопленным. Они будут находиться в СИЗО Москвы до 26 октября.

В команде президента Владимира Зеленского пообещали, что отложат штрафы за нерастаможенные «евробляхи». Зеленский инициировал отсрочку введения штрафных санкций на три месяца. Ожидается, что за это время разработают новый проект закона, призванный урегулировать порядок и четкие правила растаможки новых и подержанных автомобилей на еврономерах.

Компания «Нафтогаз Украины» предложила населению покупать газ по летним ценам и использовать топливо зимой. Предложение о покупке газа по летним ценам будет действовать до 25 сентября.