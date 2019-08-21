Пользователям предлагают закупить газ по летним ценам. Фото: Економическая правда

https://racurs.ua/n125803-naftogaz-predlagaet-naseleniu-kupit-gaz-po-letnim-cenam-i-ispolzovat-ego-zimoy.html

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Газ для населения по летним ценам предлагает украинцам покупать компания «Нафтогаз Украины».

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Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Об этом 21 августа сообщил глава компании Андрей Коболев в Facebook.

По его словам, проект называется «Газовый запас», им может воспользоваться каждый житель Украины. Пользователи смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной «летней» низкой цене. Использовать это топливо можно зимой.

Одна семья может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа. Предложение о покупке газа по летним ценам будет действовать до 25 сентября.

Напомним, в платежках за август газ для бытовых потребителей подешевеет еще на 26,5 коп. за куб. м. Следовательно, цена тысячи кубометров топлива составит 8 тыс. 247 грн, или 8,25 грн за куб. м.