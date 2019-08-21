Користувачам пропонують закупити газ за літніми цінами. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n125803-naftogaz-proponuie-naselennu-kupyty-gaz-za-litnimy-cinamy-y-vykorystovuvaty-yogo-vzymku.html

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Газ для населення за літніми цінами пропонує українцям купувати компанія «Нафтогаз України».

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Україна взяла на себе зобов’язання забезпечувати ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року, і це зараз відображено в постановах уряду. Про це 21 серпня повідомив глава компанії Андрій Коболєв у Facebook.

За його словами, проект має назву «Газовий запас», ним може скористатися кожен житель України. Користувачі зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою «літньою» низькою ціною. Використовувати це паливо можна взимку.

Одна сім’я може придбати не більше 25 тис. куб. м газу. Пропозиція щодо купівлі газу за літніми цінами діятиме до 25 вересня.

Нагадаємо, в платіжках за серпень газ для побутових споживачів подешевшає ще на 26,5 коп. за куб. м. Відтак, ціна тисячі кубометрів палива складе 8 тис. 247 грн, або 8,25 грн за куб. м.