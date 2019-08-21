Авто на еврономерах в Украине. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n125798-shtrafy-za-nerastamojennye-evroblyahi-otsrochat-u-zelenskogo-sdelali-vajnoe-zayavlenie.html

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Водителей нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации освободят от штрафных санкций еще на три месяца.

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Штрафы за нерастаможенные евробляхи должны были вступить в силу завтра, 22 августа. Водителей наказывали б административной ответственностью за нарушение таможенного режима. Об этом 21 августа сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на собственной странице в Facebook.

По его словам, президент Зеленский инициировал отсрочку введения штрафных санкций на три месяца. Ожидается, что законопроект будет принят на ближайших заседаниях Верховной Рады. Лавренюк подчеркнул, что этот проект закона нашел поддержку у всех заинтересованных органов исполнительной власти и общественности.

На совещании было решено создать рабочую группу, которая за время отсрочки штрафов разработает новый законопроект, призванный урегулировать порядок и четкие правила растаможки новых и подержанных автомобилей на еврономерах.

Напомним, 8 ноября 2018 года Рада ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобилей из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года. Льготный период растаможивания «евроблях» истек 22 февраля этого года, но сотни тысяч авто не прошли эту процедуру.

В мае вступил в силу закон, который отстрочил штрафные санкции для водителей нерастаможенных автомобилей. Он действует до 22 августа.