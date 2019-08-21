Российский врач рассказал о ликвидации последствий взрыва в Архангельске. Фото: wikimedia.org

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Взрыв в России на военном полигоне в Архангельской области привел к радиационному заражению потерпевших. Врач, принимавший участие в их обследовании и оперировании, рассказал о происходящем в первые дни после взрыва на военном полигоне близ Северодвинска.

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По словам врача, сразу после взрыв раненных разделили на две группы и отправили в разные медицинские учреждения: три человека были отправлены в Архангельскую областную больницу, а остальных доставили в Центр им. Семашко. Об этом сообщает «Новая газета».

Сотрудникам обычной гражданской больницы не сообщили о том, что пострадавшие подвержены радиационному заражению. Пока на место не прибыли военные специалисты, раненные с полигона успели побывать в приемных покоях, в кабинете томографии и трех операционных. Военные дозиметристы зафиксировали в этих помещениях наличие изотопа «Цезий-137», концентрация которого составляла 22 тыс. частиц в каждом квадратном сантиметре.

Узнав о радиационном заражении, сотрудники больницы вернули раненных обратно в приемные покои. Там их обмыли мыльными растворами, чтобы устранить радиоактивные частицы. При этом, подчеркивает врач, из средств защиты у медиков были лишь обычные марлевые повязки, которые в такой ситуации практически не обеспечивают защиты. Спустя немного времени у некоторых медработников действительно начала покалывать кожа на руках и лице.

Врач также отметил, что медикам, принимавшим раненных в Центре им. Семашко, повезло больше: у них имелось оборудование для измерения радиации и костюмы химической защиты, поэтому там последствия заражения не должны быть глобальными.

После проведения операций троих пострадавших в результате взрыва планировали доставить в аэропорт Архангельска, откуда они должны были быть отправлены в Государственный медицинский центр им. Бурназяна в Москве. Однако из-за высокой дозы радиации двое из троих потерпевших скончались во время транспортировки к летному полю.

В это время в архангельской больнице полным ходом шла деактивация. Прибывшие военные скосили всю траву вокруг здания, а помещения, в которых находились пострадавшие, обработали специальными средствами. По словам врача, ванна, в которой обмывали раненных, так сильно «фонила», что военные погрузили ее в один из грузовиков и увезли с собой.

Взрыв в России, в результате которого погибли не менее семь человек и еще около десяти пострадали, произошел 9 августа на полигоне в Архангельской области в ходе испытаний двигательной установки для сверхзвуковой российской ракеты «Циркон».

Как сообщалось, после взрыва сразу несколько российских станций радиационного контроля перестали передавать данные об уровне радиации в регионе.