Російський лікар розповів про ліквідацію наслідків вибуху в Архангельську. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n125797-doza-radiaciyi-bula-duje-velykou-rosiyskyy-likar-rozpoviv-pro-likvidaciu-naslidkiv-vybuhu.html

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Вибух у Росії на військовому полігоні в Архангельській області призвів до радіаційного зараження потерпілих. Лікар, який приймав участь у їхньому обстеженні й оперуванні, розповів про те, що відбувалося в перші дні після вибуху на військовому полігоні поблизу Сєвєродвінська.

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За словами лікаря, одразу після вибух поранених розділили на дві групи і відправили у різні медичні установи: трьох осіб доправили в Архангельську обласну лікарню, а решту — в Центр ім. Семашка. Про це повідомляє «Новая газета».

Співробітникам звичайної цивільної лікарні не повідомили про те, що постраждалі зазнали радіаційного зараження. Доки на місце не прибули військові фахівці, поранені з полігону встигли побувати у приймальних відділеннях, у кабінеті томографії та трьох операційних. Військові дозиметристи зафіксували у цих приміщеннях наявність ізотопу «Цезій-137», концентрація якого становила 22 тис. частинок на кожен квадратний сантиметр.

Дізнавшись про радіаційне зараження, працівники лікарні повернули поранених назад у приймальні відділення. Там їх обмили мильними розчинами, аби усунути радіоактивні частинки. При цьому, наголошує лікар, із засобів захисту в медиків були лише звичайні марлеві пов’язки, які в такій ситуації практично не забезпечують захисту. Через деякий час у деяких медпрацівників справді почалися поколювання шкіри на руках та обличчі.

Лікар також зазначив, що медикам, які приймали поранених у Центрі ім. Семашка, пощастило більше: у них було обладнання для вимірювання радіації та костюми хімічного захисту, тому там наслідки зараження не повинні бути глобальними.

Після проведення операцій трьох постраждалих унаслідок вибуху планували доставити в аеропорт Архангельська, звідки вони мали бути відправлені в Державний медичний центр ім. Бурназяна в Москві. Однак через високу дози радіації двоє з трьох потерпілих померли під час транспортування до злітного поля.

В цей час в архангельській лікарні тривала термінова деактивація. Військові скосили всю траву навколо будівлі, а приміщення, в яких перебували потерпілі, обробили спеціальними засобами. За словами лікаря, ванна, в якій обмивали поранених, мала такий високий рівень зараження, що військові завантажили її на один із автомобілів і забрали з собою.

Вибух у Росії, внаслідок якого загинули щонайменше семеро осіб і ще близько десятка постраждали, стався 9 серпня на полігоні в Архангельській області під час випробувань рухової установки для надзвукової російської ракети «Циркон».

Як повідомлялося, після вибуху одразу кілька російських станцій радіаційного контролю припинили передачу даних про рівень радіації у регіоні.