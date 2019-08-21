РФ звільнила українського політв’язня. Фото: attuale.ru

https://racurs.ua/ua/n125796-rosiya-zvilnyla-ukrayinskogo-politv-yaznya-romana-ternovskogo.html

Ракурс

Російська Федерація звільнила українського політв’язня Романа Терновського.

Loading...

Учасника «Правого сектору» змушені були відпустити, оскільки закінчився незаконний строк ув’язнення. Політв’язень у жахливому стані прямує додому у Харківську область. Про це 21 серпня повідомила спільнота «Об'єднання родичів політв’язнів Кремля» у Facebook.

Зазначається, що чоловік при собі немає грошей. Небайдужих спільнота закликає допомогти звільненому політв’язню.

Терновського затримали в Ростовській області РФ 18 жовтня 2017 року. Слідчий комітет Росії закидав українцеві участь у діяльності забороненої організації (ч. 2 ст. 282.2 Кримінального кодексу Росії). Силовики країни-агресора заявляли, що затриманий був учасником «Правого сектора», а в Росії цю організацію вважають «екстремістською». Терновського звинувачували в тому, що він пропагував діяльність «ПС» в соціальних мережах, брав участьу мітингах та пікетах. Російський суд заарештував громадянина України, після чого йому неодноразово продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що політичні в’язні Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих та Олександр Кольченко можуть повернутися на батьківщину для відбування покарання за надумані злочини, які їм інкримінує російська влада.