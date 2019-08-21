РФ освободила украинского политзаключенного. Фото: attuale.ru

https://racurs.ua/n125796-rossiya-osvobodila-ukrainskogo-politzakluchennogo-romana-ternovskogo.html

Ракурс

Российская Федерация освободила украинского политзаключенного Романа Терновского.

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Участника «Правого сектора» вынуждены были отпустить, поскольку истек незаконный срок заключения. Политзаключенный в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Об этом 21 августа сообщило сообщество «Объединение родственников политзаключенных Кремля» в Facebook.

Отмечается, что у мужчины при себе нет денег. Неравнодушных сообщество призывает помочь освобожденному политзаключенному.

Терновского задержали в Ростовской области РФ 18 октября 2017 года. Следственный комитет России обвинял украинца в участии в деятельности запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса России). Силовики страны-агрессора заявляли, что задержанный был участником «Правого сектора», а в России эту организацию считают «экстремистской». Терновского обвиняли в том, что он пропагандировал деятельность «ПС» в социальных сетях, участвовал в митингах и пикетах. Российский суд арестовал гражданина Украины, после чего ему неоднократно продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, российские СМИ сообщили, что политические заключенные Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко могут вернуться на родину для отбывания наказания за надуманные преступления, которые им инкриминирует российская власть.