«Европейскую солидарность» в новой Раде пополнили два самовыдвиженца. Фото: obozrevatel.com

https://racurs.ua/n125795-ievropeysku-solidarnist-u-noviy-radi-popovnili-dvoie-samovisuvanciv.html

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«Европейская солидарность» приняла в свою фракцию в новом созыве Верховной Рады двух депутатов-самовыдвиженцев.

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Во фракцию экс-президента Украины Петра Порошенко вошли Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в политической силе.

Отметим, что Лопушанский и Гончаренко были членами фракции «Блок Петра Порошенко» в прошлом созыве парламента.

По данным собеседника издания, партии «Европейская солидарность» в парламенте выделили 29 мест, два из которых были «резервными». Такие же запасные места были выделены фракциям «Голос» (одно место) и «Батькивщина» (два места). Внефракционные депутаты получили 55 мест в новой Раде.

Также отмечается, что фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» будут разделены полосами, созданными из пустых мест. Они образуются за счет мест, которые были предназначены для мажоритарщиков от округов, расположенных на территории оккупированного Крыма и Донбасса.

Напомним, что в парламенте депутаты от партии «Слуга народа» забронировали для себя все передние ряды. Первое пленарное заседание новой Рады состоится уже на следующей неделе — 29 августа.