КГГА опубликовала программу мероприятий на День Независимости. Фото: Прямий

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Киевская городская госадминистрация опубликовала программу мероприятий ко Дню государственного флага и 28 годовщине Независимости Украины.

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Празднование начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной Сотни. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба КГГА.

На Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной Сотни состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции достоинства, участников АТО на Донбассе.

На День Независимости запланирован Всеукраинский фестиваль-конкурс «Ты в сердце моем, Украина!», который пройдет на Певчем поле в Печерском ландшафтном парке.

Автолюбителям должны понравиться соревнования на ретро-автомобилях, в ходе которых установят рекорд Украины. Полюбоваться этими автомобилями можно будет на аллее Славы от Стелы Победы до Воздухофлотского путепровода.

Возле здания Киевской городской государственной администрации в 13.00 состоится праздничное мероприятие по случаю годовщины независимости. С 16.00 до 19.30 здесь пройдет фестиваль этнических общин «Этнический веночек».

Киевский городской автомотоклуб проведет акцию-презентацию Украина единая", которая пройдет с 15.00 до 22.00 от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко. С 13.00 до 17.00 на Крещатике состоится уличный социальный фестиваль «Карта мечты — 2019».

С 9.00 до 13.00 состоится «Забег в вышиванках «Кубок ко Дню Независимости Украины». Спортсмены будут бежать по маршруту Русановская набережная — Днепровская набережная до улицы Княжий затон.

В Центральном парке культуры и отдыха пройдет всеукраинский фестиваль Всеукраинского центра физического здоровья населения «Спорт для всех». Здесь же пройдет международный фестиваль искусств «Диалоги культур». Запланированы пешеходные экскурсии «Владимирский путь Михаила Грушевского» в правительственном квартале.

На пешеходном мосту через реку Днепр С18. 00 до 21.00 состоится показ коллекции бренда SEREBROVA в рамках концепции «Ukraine Now». В 20.00 перед Национальным музеем истории Украины стартует фестиваль «Открытая музыка города».

Возле арки Дружбы народов пройдет чемпионат Украины по Стрит Воркауту. А на Контрактовой площади в 14.00 начнется богатырский турнир «Матч собратьев 2019».

С полной программой мероприятий ко Дню флага и 28-й годовщине независимости можно ознакомиться здесь.

Гимн Украины во время торжественного Шествия достоинства исполнит украинская певица Тина Кароль. Об этом в Facebook сообщил ее менеджер Павел Юрлов.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28 годовщине Независимости Украины. Утро 24 августа начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главы государства.