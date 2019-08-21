КМДА опублікувала програму заходів на День Незалежності. Фото: Прямий

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Київська міська держадміністрація опублікувала програму заходів до Дня державного прапора і 28 річниці Незалежності України.

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Святкування розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні. Про це 21 серпня повідомила прес-служба КМДА.

На Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ ст., загиблих учасників Революції гідності, учасників АТО на Донбасі.

На День Незалежності запланований Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», який пройде на «Співочому полі» у Печерському ландшафтному парку.

Автолюбителям повинні сподобатися змагання на ретро-автомобілях, у ході яких встановлять рекорд України. Помилуватися цими автівками можна буде на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу.

Біля будівлі Київської міської державної адміністрації о 13.00 відбудеться святковий захід з нагоди річниці незалежності. З 16.00 до 19.30 тут пройде фестиваль етнічних громад «Етнічний віночок».

Київський міський автомотоклуб проведе акцію-презентацію Україна єдина", яка пройде з 15.00 до 22.00 від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка. З 13.00 до 17.00 на Хрещатику відбудеться вуличний соціальний фестиваль «Карта мрії — 2019».

З 9.00 до 13.00 відбудеться «Забіг у вишиванках «Кубок до Дня Незалежності України». Спортсмени бігтимуть за маршрутом Русанівська набережна — Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон.

У Центральному парку культури та відпочинку пройде всеукраїнський фестиваль Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Тут же ж пройде міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур». Заплановані пішохідні екскурсії «Володимирський шлях Михайла Грушевського» в урядовому кварталі.

На пішохідному мосту через річку Дніпро з18.00 до 21.00 відбудеться показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції «Ukraine Now». О 20.00 перед Національним музеєм історії України стартує фестиваль «Відкрита музика міста».

Біля арки Дружби народів пройде чемпіонат України зі Стріт Воркауту. А на Контрактовій площі о 14.00 розпочнеться богатирський турнір «Матч побратимів 2019».

З повною програмою заходів до Дня прапора та 28-й річниці незалежності можна ознайомитися тут.

Гімн України під час урочистої Ходи гідності виконає українська співачка Тіна Кароль. Про це у Facebookповідомив її менеджер Павло Юрлов.

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського погодили план заходів до 28 річниці Незалежності України. Ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам’яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни. Про це 10 серпня повідомила прес-служба глави-держави.