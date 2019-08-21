Порошенко з родиною чартером вирушив на риболовецький курорт до Норвегії. Фото: Інформаційний акцент

https://racurs.ua/ua/n125793-poroshenko-z-rodynou-charterom-vyrushyv-na-ryboloveckyy-kurort-do-norvegiyi-zmi.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, чартерним рейсом вирушив у норвезьке місто Олесунн, яке вважають найбільшим центром риболовецького туризму.

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Разом із колишнім главою держави на західне узбережжя Норвегії вирушили і члени його родини, повідомляють сьогодні «Українські Новини» з посиланням на очевидця подій.

Агентство відзначає, що українського політика в оточенні сім’ї бачили у норвезькому аеропорту «Вігра» о 12.26 за місцевим часом.

Діставалося сімейство колишнього президента до Норвегії чартерним літаком Bombardier Learjet 60 із бортовим номером T7-ISH. Цим же лайнером Порошенко літав до іспанської Малаги у березні 2016 року. Літак належить до комерційної авіації, він базується в аеропорту «Київ» («Жуляни»), з якого й було здійснено виліт.

Нагадаємо, що з 1 по 8 січня 2018 року тоді ще президент Порошенко разом із родиною відпочивав на Мальдивах. Сім’я глави держави мешкала в найдорожчій віллі курорту, яка розташована на окремому острові.

У серпні цього року стало відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань почали перевірку інформації про організацію незаконного перетину Порошенком державного кордону України. За версією слідства, він міг використовувати підроблені документи.