Кабмін погодив призначення трьох голів ОДА. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125792-kabmin-shvalyv-kandydatury-goliv-troh-oblderjadministraciy.html

Ракурс

Кабінет міністрів України схвалив кандидатури голів трьох обласних державних адміністрацій.

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Рівненська, Вінницька та Запорізька області отримали своїх губернаторів. Кандидатури очільників ОДА пропонував президент України Володимир Зеленський. Про це 21 серпня повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус після засідання, передає «Слово і Діло».

Отож, Рівненську обласну державну адміністрацію очолить Віталій Коваль, а Запорізькою ОДА керуватиме Віталій Туринок. На посаду голови Вінницької облдержадміністрації призначать Владислава Скальського.

Як відомо, на початку червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. З того часу у більшості областей уже призначені нові керівники ОДА.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів України погодив призначення кандидатів на пост голів восьми ОДА, які були подані Офісом президента. Тоді уряд призначив очільників Донецької, Луганської, Закарпатської, Київської, Львівської, Одеської, Херсонської, Черкаської облдержадміністрацій.

А 24 липня уряд погодив призначення директора Бурштинської ГЕС Дениса Шмигаля на посаду очільника Івано-Франківської облдержадміністрації.