Кабмин согласовал назначение трех глав ОГА. Фото: kmu.gov.ua

https://racurs.ua/n125792-kabmin-odobril-kandidatury-glav-treh-oblgosadministraciy.html

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Кабинет министров Украины одобрил кандидатуры глав трех областных государственных администраций.

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Ровенская, Винницкая и Запорожская области получили своих губернаторов. Кандидатуры руководителей ОГА предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 21 августа сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус после заседания, передает «Слово и Дело».

Итак, Ровенскую областную государственную администрацию возглавит Виталий Коваль, а Запорожской ОГА будет руководить Виталий Туринок. На должность председателя Винницкой облгосадминистрации назначат Владислава Скальского.

Как известно, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. С тех пор в большинстве областей уже назначены новые руководители ОГА.

Напомним, 26 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение кандидатов на пост глав восьми ОГА, которые были поданы Офисом президента. Тогда правительство назначило руководителей Донецкой, Луганской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Одесской, Херсонской, Черкасской облгосадминистраций.

А 24 июля правительство согласовало назначение директора Бурштынской ГЭС Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской облгосадминистрации.