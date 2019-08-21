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Ракурс
Американские парашютные системы могут взять на вооружение украинской армии. Фото: Міноборони

Американские парашютные системы могут взять на вооружение украинской армии (ФОТО)

21 авг 2019, 15:21
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Украина планирует взять на вооружение отечественных десантно-штурмовых войск американские парашютные системы, так как срок эксплуатации отечественных уже завершается.

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Сейчас специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники из Чернигова проводят тестирование парашютных систем Т-11 и управляемых систем точного воздушного десантирования грузов MicroFly II и FireFly. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Испытания американских парашютных систем. Фото: Минобороны

Во время тестирования десантники прыгали с самолетов Ан-26, вертолетов Ми-8 и Ми-14. Также исследователи планируют испытать системы Intruder RA 360 и Hi-5.

Испытания американских парашютных систем. Фото: Минобороны

Необходимость в импортных парашютных системах связана с тем, что единственный в Украине парашютный завод расположен в Феодосии на оккупированной территории. Именно поэтому украинская армия потеряла возможность обновления парашютного парка войск отечественными системами.

Как ранее сообщал «Ракурс», Boeing в США создаст для американской армии уникальный военный вертолет.

Источник: Ракурс


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