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Ракурс
Лобановский попал в список 50 лучших тренеров в истории. Фото: 24 канал

Лобановский попал в список 50 лучших тренеров в истории

21 авг 2019, 15:14
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Валерий Лобановский, многолетний игрок и тренер киевского футбольного клуба «Динамо», внесен в рейтинг 50 лучших спортивных наставников в истории. В этот рейтинг попал еще один бывший главный тренер «Динамо» — Виктор Маслов.

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Лобановский занял 23 место, а Маслов расположился на 36 строчке списка лучших тренеров по версии западного издания 90min.

Лидирует в рейтинге легенда английского клуба «Манчестер Юнайтед», шотландец Алекс Фергюсон. Следом за ним расположились Арриго Сакки, Ринус Михелс, Хосеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.

Уступая в плане коллекции трофеев только сэру Алексу Фергюсону, он был советским первооткрывателем. Лобановский создал доминирующее «Динамо» конца ХХ века и считается национальной иконой в Украине, — говорится в материале издания.

На протяжении своей карьеры Лобановский выиграл 30 трофеев. С перерывами он руководил киевским «Динамо» в течение 17 лет.

Напомним, что ранее Лобановского включили в топ-10 лучших тренеров в истории футбола по версии издания France Football.

Источник: Ракурс


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