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Ракурс
С 1 сентября учителей в Киеве ждет повышение зарплаты. Фото: Событие

В пределах тысячи гривен: с 1 сентября учителей в Киеве ждет повышение зарплаты

21 авг 2019, 14:49
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Зарплаты учителей в Киеве с 1 сентября 2019 года будут повышены. В среднем оклад педагогов вырастет на тысячу гривен.

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Прибавку к зарплате получат также педагогические работники дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил сегодня на конференции педагогических и научно-педагогических работников, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Повышение заработных плат учителей в Киеве будет проходить согласно постановлению Кабинета министров. А с нового года прибавки к зарплатам в размере 20% получат и учителя в других регионах Украины.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство собирается уделить особое внимание молодым учителям, для которых достойная заработная плата станет стимулом успешной и продуктивной педагогической работы.

Между тем напомним, что в июне Кабинет министров утвердил механизм увеличения пенсионных выплат для тех украинцев, у которых есть большой рабочий стаж, но при этом они получали маленькую заработную плату. Также сообщалось, что в Украине были увеличены зарплаты чиновников и государственных служащих.

Источник: Ракурс


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