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Ракурс
Із 1 вересня вчителів у Києві чекає підвищення зарплати. Фото: Событие

У межах тисячі гривень: з 1 вересня на вчителів у Києві чекає підвищення зарплати

21 сер 2019, 14:49
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Зарплати вчителів у Києві з 1 вересня 2019 року буде підвищено. В середньому оклад педагогів зросте на тисячу гривень.

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Надбавку до зарплати отримають також педагогічні працівники дошкільних, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив сьогодні на конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників, повідомляє прес-служба Київміськдержадміністрації.

Підвищення заробітних плат вчителів у Києві відбуватиметься відповідно до постанови Кабінету міністрів. А з нового року надбавки до зарплат у розмірі 20% отримають і вчителі в інших регіонах України.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд збирається приділити особливу увагу молодим учителям, для яких гідна заробітна плата стане стимулом успішної та продуктивної педагогічної роботи.

Між тим нагадаємо, що в червні Кабінет міністрів затвердив механізм збільшення пенсійних виплат для тих українців, які мають великий робочий стаж, але при цьому отримували маленьку заробітну плату. Також повідомлялося, що в Україні було збільшено зарплати чиновників і державних службовців.

Джерело: Ракурс


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