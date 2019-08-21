Лобановський потрапив до списку 50 кращих тренерів в історії. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n125790-lobanovskyy-potrapyv-do-spysku-50-kraschyh-treneriv-v-istoriyi.html

Ракурс

Валерій Лобановський, багаторічний гравець і тренер київського футбольного клубу «Динамо», внесений до рейтингу 50 кращих спортивних наставників в історії. У цей рейтинг потрапив ще один колишній головний тренер «Динамо» — Віктор Маслов.

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Лобановський зайняв 23 місце, а Маслов розташувався на 36 щаблі списку кращих тренерів за версією західного видання 90min.

Лідирує в рейтингу легенда англійського клубу «Манчестер Юнайтед», шотландець Алекс Фергюсон. Слідом за ним розташувалися Арріго Саккі, Рінус Міхелс, Хосеп Гвардіола та Джованні Трапаттоні.

Поступаючись колекцією трофеїв лише серу Алексу Фергюсону, він був радянським першовідкривачем. Лобановський створив домінуюче «Динамо» кінця ХХ століття і вважається національною іконою в Україні, — йдеться в матеріалі видання.

За свою кар'єри Лобановський виграв 30 трофеїв. Із перервами він керував київським «Динамо» впродовж 17 років.

Нагадаємо, що раніше Лобановського включили до топ-10 кращих тренерів в історії футболу за версією видання France Football.