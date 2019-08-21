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Ракурс
Американські парашутні системи можуть взяти на озброєння української армії. Фото: Міноборони

Американські парашутні системи можуть взяти на озброєння української армії (ФОТО)

21 сер 2019, 15:21
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Україна планує взяти на озброєння вітчизняних десантно-штурмових війські американські парашутні системи, так як термін експлуатації вітчизняних вже завершується.

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Наразі фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки з Чернігова проводять тестування парашутних систем Т-11 та керованих систем точного повітряного десантування вантажів MicroFly II і FireFly. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Випробування американських парашутних систем. Фото: Міноборони

Під час тестування десантники стрибали з літаків Ан-26, вертольотів Мі-8 та Мі-14. Також дослідники планують випробувати системиIntruderRA 360 та Hi-5.

Випробування американських парашутних систем

Необхідність в імпортних парашутних системах пов’язана з тим, що єдиний в Україні парашутний завод розташований у Феодосії на окупованій території. Саме тому українська армія втратила можливість оновлення парашутного парку військ вітчизняними системами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Boeing у США створить для американської армії унікальний військовий вертоліт.

Джерело: Ракурс


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