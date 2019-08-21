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Порошенко с семьей на чартере отправился на рыболовный курорт в Норвегию. Фото: Информационный акцент

Порошенко с семьей на чартере отправился на рыболовный курорт в Норвегию — СМИ

21 авг 2019, 15:52
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, чартерным рейсом отправился в норвежский город Олесунн, который считают крупнейшим центром рыболовецкого туризма.

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Вместе с бывшим главой государства на западное побережье Норвегии отправились и члены его семьи, сообщают сегодня «Українські Новини» со ссылкой на очевидца событий.

Агентство отмечает, что украинского политика в окружении семьи видели в норвежском аэропорту «Вигра» в 12.26 по местному времени.

Добиралось семейство бывшего президента в Норвегию чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. На этом же лайнере Порошенко добирался в испанскую Малагу в марте 2016 года. Самолет относится к коммерческой авиации, он базируется в аэропорту «Киев» («Жуляны»), из которого и был осуществлен вылет.

Напомним, что с 1 по 8 января 2018 года тогда еще президент Порошенко вместе с семьей отдыхал на Мальдивах. Семья главы государства проживала в самой дорогой вилле курорта, которая расположена на отдельном острове.

В августе этого года стало известно, что следователи Государственного бюро расследований начали проверку информации об организации незаконного пересечения Порошенко государственной границы Украины. По версии следствия, он мог использовать поддельные документы.


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