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Порошенко с семьей на чартере отправился на рыболовный курорт в Норвегию. Фото: Информационный акцент
Порошенко с семьей на чартере отправился на рыболовный курорт в Норвегию — СМИhttps://racurs.ua/n125793-poroshenko-s-semey-na-chartere-otpravilsya-na-rybolovnyy-kurort-v-norvegiu-smi-foto.htmlРакурс
Петр Порошенко, пятый президент Украины, чартерным рейсом отправился в норвежский город Олесунн, который считают крупнейшим центром рыболовецкого туризма.
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Вместе с бывшим главой государства на западное побережье Норвегии отправились и члены его семьи, сообщают сегодня «Українські Новини» со ссылкой на очевидца событий.
Агентство отмечает, что украинского политика в окружении семьи видели в норвежском аэропорту «Вигра» в 12.26 по местному времени.
Добиралось семейство бывшего президента в Норвегию чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. На этом же лайнере Порошенко добирался в испанскую Малагу в марте 2016 года. Самолет относится к коммерческой авиации, он базируется в аэропорту «Киев» («Жуляны»), из которого и был осуществлен вылет.
Напомним, что с 1 по 8 января 2018 года тогда еще президент Порошенко вместе с семьей отдыхал на Мальдивах. Семья главы государства проживала в самой дорогой вилле курорта, которая расположена на отдельном острове.
В августе этого года стало известно, что следователи Государственного бюро расследований начали проверку информации об организации незаконного пересечения Порошенко государственной границы Украины. По версии следствия, он мог использовать поддельные документы.
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