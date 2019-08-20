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В парламенте «Слуга народа» забронировала для себя все передние ряды. Фото: Закарпаття онлайн

В парламенте «Слуга народа» забронировала для себя все передние ряды (ИНФОГРАФИКА)

20 авг 2019, 21:04
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В парламенте нового созыва расстановка политических сил будет абсолютно новой. Так, все передние ряды перед президиумом и трибуной будут занимать депутаты от партии «Слуга народа».

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Все остальные фракции получили места за спинами «слуг». Об этом сообщает «Украинская правда».

Такое расположение монобольшинства объясняется тем, что ложа правительства, спикер и место президента будут пристально охранятся от радикальных действий оппозиционеров. Заблокировать трибуну или устроить драку с оппонентами будет уже не так просто.

Схема мест в парламенте. Фото: Украинская правда

Также во время телевизионной трансляции заседания Рады на камеру будут попадать члены партии «Слуги народа», так как объективы обычно охватывают более близкую к президиуму часть зала.

Отметим, что ранее фракции большинства оставляли передней сектор для фракций меньшинства и рассаживали нардепов «лучами». Таким образом к трибуне имели доступ члены всех партий.

Как ранее сообщал «Ракурс», представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук претендует на должность первого вице-спикера Верховной Рады.


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