Главные новости 20 августа: двое украинских моряков погибли на танкере, а владельца «Токио Стар» арестовали. Фото: Владтайм

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Смертельное отравление метиловым спиртом стало причиной гибели двух украинских моряков. Они были членами экипажа танкера «Магус», которое ходит под флагом Панамы. Один из моряков погиб во время медицинской эвакуационной транспортировки, а второй скончался через несколько часов.

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Одесского бизнесмена и владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Черного арестовали на два месяца без права внесения залога. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Заседание суда длилось около суток пока решение не было принято в пользу прокуратуры. Предложение взять подозреваемого на поруки суд отклонил.

Член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук претендует на кресло первого вице-спикера Верховной Рады. Его кандидатуру выдвинули на заседании подготовительных подгрупп с участием новых депутатов. Если его поддержат нардепы, Стефанчук сможет одновременно занимать должности вице-спикера парламента и представителя президента в Раде.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военнослужащие Вооруженных сил Украины получат выплату денежной премии по случаю 28 годовщины независимости Украины. Военнослужащие, включая срочников и курсантов, получат по 1 тыс. грн. Военные, которые в этом году привлекались к выполнению задач в подразделениях ООС на Донбассе получат премию в размере 2 тыс. грн.

За антикоррупционные расследования будут поощрять материальным вознаграждением. Президент Украины Владимир Зеленский предложил вариант, согласно которому обличители коррупционеров смогут претендовать на 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).