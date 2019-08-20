Скандал в ОАСК: ВСП отказал в отстранении судьи Вовка. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/n125766-skandal-v-oask-vsp-otkazal-v-otstranenii-sudi-vovka.html

Ракурс

Высший совет правосудия (ВРП) отказал в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Украины Сергея Кизя о временном отстранении председателя Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

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Ходатайство прокуратура предоставила в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Украинская правда».

Судью Вовка подозревают в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу государственных органов. Сам председатель ОАСК все отрицает.

Сторона обвинения также настаивает на том, что Вовк парализовал работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и подверг угрозе реализацию судебной реформы.

По версии следствия Волк создал искусственные препятствия в работе других судей во избежание квалификационного оценивания.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало записи прослушивания, согласно которым судьи вмешивались в работу других государственных органов. Вовк, в свою очередь, заявил, что записи не соответствуют действительности.

Как ранее сообщал «Ракурс», коллега Вовка дал показания против него. Судья заявил, что председатель ОАСК вызывал его в кабинет и ругал за оперативное рассмотрение дел без затягивания.