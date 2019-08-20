Скандал в ОАСК: ВРП відмовила у відстороненні судді Вовка. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n125766-skandal-v-oask-vrp-vidmovyla-u-vidstoronenni-suddi-vovka.html

Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовила у задоволенні клопотання заступника генерального прокурора України Сергія Кізя щодо тимчасового усунення голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

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Клопотання прокуратура надала у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Українська правда».

Суддю Вовка підозрюютьу винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу державних органів. Сам голова ОАСК усе заперечує.

Сторона обвинувачення також наполягає на тому, що Вовк паралізував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та піддав загрозі реалізацію судової реформи.

За версією слідства Вовк створив штучні перешкоди у роботі інших суддів для уникненнякваліфікаційного оцінювання.

Раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування, згідно з якими судді втручались у роботу інших державних органів. Вовк, у свою чергу, заявив, що записи не відповідають дійсності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», колега Вовка дав свідчення проти нього. Суддя заявив, що голова ОАСК викликав його до кабінету та лаяв за оперативний розгляд справ без затягування.