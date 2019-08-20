Головні новини 20 серпня: двоє українських моряків загинули на танкері, а власника «Токіо Стар» арештували. Фото: Владтайм

https://racurs.ua/ua/n125767-golovni-novyny-20-serpnya-dvoie-ukrayinskyh-moryakiv-zagynuly-na-tankeri-a-vlasnyka-tokio-star.html

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Смертельне отруєння метиловим спиртом стало причиною загибелі двох українських моряків. Вони були членами екіпажу танкера «Магус», яке ходить під прапором Панами. Один з моряків загинув під час медичної евакуаційної транспортування, а другий помер через кілька годин.

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Одеського бізнесмена і власника згорілого готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного арештували на два місяці без права внесення застави. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). Засідання суду тривало близько доби поки рішення не було прийнято на користь прокуратури. Пропозицію взяти підозрюваного на поруки суд відхилив.

Член партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук претендує на крісло першого віце-спікера Верховної Ради. Його кандидатуру висунули на засіданні підготовчих підгруп за участю нових депутатів. Якщо його підтримають нардепи, Стефанчук зможе одночасно займати посади віце-спікера парламенту та представника президента в Раді.

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким військовослужбовці Збройних сил України отримають виплату грошової премії з нагоди 28 річниці незалежності України. Військовослужбовці, включаючи строковиків і курсантів, отримають по 1 тис. грн. Військові, які в цьому році залучалися до виконання завдань в підрозділах ООС на Донбасі отримають премію в розмірі 2 тис. грн.

За антикорупційні розслідування будуть заохочувати матеріальною винагородою. Президент України Володимир Зеленський запропонував варіант, згідно з яким викривачі корупціонерів зможуть претендувати на 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).