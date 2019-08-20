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Ракурс
У парламенті «Слуга народу» забронювала для себе все передні ряди. Фото: Закарпаття онлайн

У парламенті «Слуга народу» забронювала для себе все передні ряди (ІНФОГРАФІКА)

20 сер 2019, 21:04
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У парламенті нового скликання розташування політичних сил буде абсолютне новим. Так, усі передні ряди перед президією та трибуною будуть займати депутати від партії «Слуга народу».

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Усі інші фракції отримали місця за спинами «слуг». Про це повідомляє «Українська правда».

Таке розташування монобільшості пояснюється тим, що ложа уряду, спікер та місце президента будуть пильно охоронятися від радикальних дій опозиціонерів. Заблокувати трибуну або влаштувати бійку з опонентами буде вже не так просто.

Схема місць у парламенті. Фото: Українська правда

Також під час телевізійної трансляції засідання Ради на камеру будуть потрапляти члени партії «Слуги народу», так як об'єктиви зазвичай охоплюють ближчу до президії частину зали.

Зазначимо, що раніше фракції більшості залишали передній сектор для фракцій меншості і розсаджували нардепів «променями». Таким чином до трибуни мали доступ члени усіх партій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», представник президента у парламенті Руслан Стефанчук претендує на посаду першого віце-спікера Верховної Ради.


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