“Європейську солідарність” у новій Раді поповнили двоє самовисуванців. Фото: obozrevatel.com

https://racurs.ua/ua/n125795-evropeyskuu-solydarnost-v-novoy-rade-popolnyly-dva-samovydvyjenca.html

Ракурс

«Європейська солідарність» прийняла до своєї фракції у новому скликанні Верховної Ради двох депутатів-самовисуванців.

Loading...

До фракції екс-президента України Петра Порошенка приєдналися Олексій Гончаренко й Андрій Лопушанський, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в політичній силі.

Зазначимо, що Лопушанський і Гончаренко були членами фракції «Блок Петра Порошенка» в минулому скликанні парламенту.

За даними співрозмовника видання, партії «Європейська солідарність» в парламенті виділили 29 місць, два з яких були «резервними». Такі ж запасні місця були виділені фракціям «Голос» (одне місце) та «Батьківщина» (два місця). Позафракційні депутати отримали 55 місць у новій Раді.

Також наголошується, що фракції «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» будуть розділені смугами, створеними з порожніх місць. Вони утворюються за рахунок місць, які були призначені для мажоритарників від округів, розташованих на території окупованого Криму та Донбасу.

Нагадаємо, що в парламенті депутати від партії «Слуга народу» забронювали для себе усі передні ряди. Перше пленарне засідання нової Ради відбудеться вже наступного тижня — 29 серпня.