Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
“Європейську солідарність” у новій Раді поповнили двоє самовисуванців. Фото: obozrevatel.com

«Європейську солідарність» у новій Раді поповнили двоє самовисуванців

21 сер 2019, 16:37
999

«Європейська солідарність» прийняла до своєї фракції у новому скликанні Верховної Ради двох депутатів-самовисуванців.

Loading...

До фракції екс-президента України Петра Порошенка приєдналися Олексій Гончаренко й Андрій Лопушанський, повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в політичній силі.

Зазначимо, що Лопушанський і Гончаренко були членами фракції «Блок Петра Порошенка» в минулому скликанні парламенту.

За даними співрозмовника видання, партії «Європейська солідарність» в парламенті виділили 29 місць, два з яких були «резервними». Такі ж запасні місця були виділені фракціям «Голос» (одне місце) та «Батьківщина» (два місця). Позафракційні депутати отримали 55 місць у новій Раді.

Також наголошується, що фракції «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» будуть розділені смугами, створеними з порожніх місць. Вони утворюються за рахунок місць, які були призначені для мажоритарників від округів, розташованих на території окупованого Криму та Донбасу.

Нагадаємо, що в парламенті депутати від партії «Слуга народу» забронювали для себе усі передні ряди. Перше пленарне засідання нової Ради відбудеться вже наступного тижня — 29 серпня.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

НАБУ погоджує проекти підозр з посольством однієї з дружніх країн — Луценко

Генпрокурор України Юрій Луценко стверджує, що Антикорупційне бюро погоджує підозри з посольством однієї з дружніх країн. Очільник ГП запевняє, що володіє відповідними доказами

Юридичні новини
17:59
Новини партнерів
Загрузка...