Авто на єврономерах в Україні. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n125798-shtrafy-za-nerozmytneni-ievroblyahy-vidterminuut-u-zelenskogo-zrobyly-vajlyvu-zayavu.html

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Водів нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації звільняють від штрафних санкцій ще на три місяці.

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Штрафи за нерозмитнені євробляхи повинні були вступити в силу завтра, 22 серпня. Водії карали б адміністративною відповідальністю за порушенням митного режиму. Про це 21 серпня повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на власній сторінці в Facebook.

За його словами, президент Зеленський ініціював відтермінування введення штрафних санкцій на три місяці. Очікується, що законопроект буде схвалено на найближчих засіданнях Верховної Ради. Лавренюк наголосив, що цей проект закону знайшов підтримку у всіх зацікавлених органів виконавчої влади й громадськості.

На нараді було вирішено створити робочу групу, яка за час відтермінування штрафів розробить новий законопроект, покликаний врегулювати порядок та чіткі правила розмитнення нових та вживаних автомобілів на єврономерах.

Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Рада запровадила новий принцип розрахунку ставки акцизного податку на ввезення автомобілів з-за кордону і збільшила штрафи за нерозмитнені автомобілі. Закон про розмитнення авто з єврономерах набув чинності 25 листопада 2018 року. Пільговий період розмитнення «євроблях» збіг 22 лютого цього року, але сотні тисяч авто не пройшли цю процедуру.

У травні набув чинності закон, який відтермінував штрафні санкції для водіїв нерозмитнених автомобілів. Він діє до 22 серпня.