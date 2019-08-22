Зеленский назвал условия возвращения России в «Большую восьмерку». Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n125809-zelenskiy-nazval-usloviya-vozvrascheniya-rf-v-sostav-g8.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

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Однако, по состоянию на сегодня Крым до сих пор аннексирован, а на Донбассе стреляют. Ничего не изменилось с марта 2014 года, когда РФ прекратила участие в G8. Об этом Владимир Зеленский 22 августа сообщил на своей странице в Facebook.

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии, — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил руководителей дружественных к Украине государств, которые последовательно поддерживают нашу страну в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, в июне президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Российская Федерация может вернуться в G8 («Большую восьмерку»), если выполнит минские соглашения. Макрон убежден, что Европе необходимо «поддерживать стратегическую дискуссию с Россией» несмотря на имеющиеся разногласия.