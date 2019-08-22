Гиперзвуковую оружие разработают из США. Фото: e-news.su

https://racurs.ua/n125812-armiya-ssha-v-blijayshee-vremya-poluchit-giperzvukovoe-orujie-pentagon.html

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Пентагон назвал сроки разработки в Соединенных Штатах Америки гиперзвукового оружия.

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На вооружение американской армии скоро поступит гиперзвуковое оружие. Об этом заявил новый министр обороны США Марк Эспер в интервью, передает DW со ссылкой на телеканал Fox News Channel.

Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет, если вам так угодно, — заметил Эспер.

Также министр обороны прокомментировал взрыв ракеты на российском военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа. Эспер считает, что РФ пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с США.

В июне Пентагон провел на авиабазе «Эдвардс» Военно-воздушных сил США успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Этот самолет может быть иметь на борту гиперзвуковую оружие.

Напомним, на днях на острове Сан-Николас, штат Калифорния, американские военные успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд. Снаряд успешно вышел из наземной пусковой установки и точно поразил цель после более чем 500 км полета.

В ответ президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и малой дальности.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. Вашингтон обвинил Россию в нарушении соглашения.