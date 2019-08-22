На Южноукраїнській АЕС майнили криптовалюту. Фото: uatom.org

https://racurs.ua/ua/n125816-na-ujnoukrayinskiy-aes-maynyly-kryptovalutu-ta-rozkryly-derjtaiemnycu.html

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Майнінг криптовалют здійснювали у робочому кабінеті працівники Южноукраїнської атомної електростанції.

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Для майнінгу в декількох кабінетах адміністративної будівлі станції розмістили комп’ютерну техніку з виходом в інтернет. Внаслідок дій порушників стався витік інформації про державну таємницю, а саме — про фізичний захист АЕС. Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що на станції співробітники Служби безпеки України провели обшуки, в ході якої були вилучені комп’ютерні комплектуючі: два процесори Razen (Райзен), шість відеокарт Radeon RX 470 (РадеоН), чотири блоки живлення, три системні блоки, світч із блоком живлення, світч без блоку живлення, материнську плату, жорсткий диск й інше необхідне для майнінгу обладнання.

Техніку знайшли також в приміщеннях, що використовуються військовою частиною 3044 на території АЕС. Там було вилучено 16 відеокарт, системний блок з інвентарним номером військової частини, сім жорстких дисків, два SSD-диски, флешку та роутер. Підозрюється, що до майнінгу могли бути причетні співробітники Національної гвардії України, які охороняли Южноукраїнську станцію.

Нагадаємо, восени 2018 року співробітники кіберполіції викрили і затримали зловмисника, який створював та розповсюджував вірусні програми. У Полтавській області 32-річний хакер використовував шкідливий софт для викрадення персональних даних з комп’ютерів та майнінгу. Кіберзлочинець заразив понад 2,5 тис. комп’ютерів.