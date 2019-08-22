Штрафи для «євробляхерів» набули чинності сьогодні. Фото: Бессарабія інформ

https://racurs.ua/ua/n125817-shtrafy-dlya-ievroblyaheriv-nabuly-chynnosti-sogodni.html

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Штрафи для власників нерозмитнених автомобілів із країн Євросоюзу запроваджено в Україні сьогодні, 22 серпня.

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Тепер всі автомобілісти, які не встигли оформити в Україні свої нерозмитнені транспортні засоби, ризикують заплатити великий грошовий штраф або взагалі втратити своє авто. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби.

На автомобілістів, які перевищили термін доставки машини особистого та комерційного використання на 20−30 днів, чекає грошовий штраф у розмірі 85 тис. грн. У разі, якщо цей період перевищено на понад 30 днів, власнику автомобіля доведеться сплатити 170 тис. грн. Подібний штраф буде накладатися і в тому випадку, якщо транспортний засіб був розкомплектований або взагалі втрачений.

«Євробляхерам», які тимчасово ввезли на територію країни машину під іноземною реєстрацією, слід очікувати аналогічних штрафів.

Як заявили у ДФС, окрім грошових штрафів, для «євробляхерів» передбачено відповідальність за тимчасову передачу авто іншій особі або ж використання його з комерційною метою. На порушників чекає штраф у розмірі 34 тис. грн.

Нагадаємо, напередодні заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк заявив, що президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект, який має відтермінувати запровадження нових штрафів і санкцій для власників «євроблях» ще на три місяці.