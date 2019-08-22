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Встреча Зеленского и Трампа: президенты подпишут ряд документов. Фото: trm.md
Встреча Зеленского и Трампа: президенты подпишут ряд документовhttps://racurs.ua/n125821-vstrecha-zelenskogo-i-trampa-prezidenty-podpishut-ryad-dokumentov.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Варшаве подпишет ряд документов.
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Организацией предстоящих переговоров лидеров двух стран занимается Министерство иностранных дел Украины. Об этом 21 августа в эфире «5 канала» заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
По ее словам, президенты США и Украины могут встретиться в Польше в конце августа или в начале сентября.
Дипломат не уточнила, какие конкретно документы будут подписывать Зеленский и Трамп во время встречи в столице Польши. По ее словам, МИД Украины сейчас работает над их подготовкой. Зеркаль также выразила мнение, что встреча глав государств будет «интересной».
Отметим, что прежде Зеленский и Трамп не встречались, а лишь общались по телефону.
Напомним, что в начале июня Трамп пригласил украинского президента в США. Визит должен был состояться после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем появилась информация, что президенты могут встретиться еще и в Польше.
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