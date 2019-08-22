Глава Офиса президента Богдан будет судиться с журналистамиhttps://racurs.ua/n125823-glava-ofisa-prezidenta-bogdan-budet-suditsya-s-jurnalistami.htmlРакурс
Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, подал в Шевченковский райсуд Киева иск против журналистов.
Чиновник будет судиться с авторами программы «Схемы» и журналистами Национальной общественной телерадиокомпании Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Богдан подал судебный иск 20 августа, и требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
Ответчиками указаны три сотрудника СМИ — Наталья Седлецкая, Максим Савчук и Валерия Егошина. Среди ответчиков значится и открытое акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам «Схем» и НОТУ пока нет.
Как известно, в марте 2019 года журналисты-расследователи сообщили, что Богдан 13 марта мог встречаться в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком.
Напомним, председатель этого суда Станислав Шевчук рассказал, что с Андреем Богданом они говорили о решении КСУ от 26 февраля 2019 года об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.