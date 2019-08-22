Андрей Богдан будет судиться с журналистами. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n125823-glava-ofisa-prezidenta-bogdan-budet-suditsya-s-jurnalistami.html

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Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, подал в Шевченковский райсуд Киева иск против журналистов.

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Чиновник будет судиться с авторами программы «Схемы» и журналистами Национальной общественной телерадиокомпании Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Богдан подал судебный иск 20 августа, и требует опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Ответчиками указаны три сотрудника СМИ — Наталья Седлецкая, Максим Савчук и Валерия Егошина. Среди ответчиков значится и открытое акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». Информации о сути претензий главы Офиса президента к журналистам «Схем» и НОТУ пока нет.

Как известно, в марте 2019 года журналисты-расследователи сообщили, что Богдан 13 марта мог встречаться в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком.

Напомним, председатель этого суда Станислав Шевчук рассказал, что с Андреем Богданом они говорили о решении КСУ от 26 февраля 2019 года об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.