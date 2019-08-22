«Слуга народу» планує очолити 21 комітет у ВРУ. Фото: DT.ua

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Партія «Слуга народу» хоче очолити 21 комітет в українському парламенті.

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У політичні силі вже визначилися з комітетами, у яких хочуть головувати. При цьому у «Слузі народу» заявляють, що кожна партія має бути пропорційно представлена у комітетах. Про це заявив представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, 22 серпня передає «Громадське».

Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, 21 комітет. Ми хотіли б перебрати головування і взяти двох перших заступників, — зазначив Стефанчук.

До керівництва комітету входять голова комітету, перший заступник, секретар та двоє заступників голови комітету.

Як відомо, за підсумками дострокових виборів депутатів Верховної Ради більшість у парламенті отримала президентська партія «Слуга народу».

Раніше повідомлялося, що очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що ця політична сила претендуватиме на посади в усіх комітетах дев’ятого скликання Верховної Ради. Загалом у новому парламенті працюватиме 22 комітети, а також комісія з приватизації.

Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» визначилась з кількістю місць у комітетах Верховної Ради. Так, комітети, які мають відношення до фінансів, стали найпопулярнішими та приймуть по три десятки нардепів. По семеро політиків увійдуть у комітети з євроінтеграції та свободи слова.