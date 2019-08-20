Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Слуга народу» у парламенті визначилась з кількістю депутатів у комітетах. Фото: Слово и дело

«Слуга народу» у парламенті визначилась з кількістю депутатів у комітетах (ТАБЛИЦЯ)

20 сер 2019, 21:38
999

Політична партія «Слуга народу» визначилась з кількістю місць у комітетах Верховної Ради. Так, комітети з євроінтеграції та свободи слова стали аутсайдерами, адже їхніми проблемами буде опікуватись найменша кількість народних депутатів (по 7 обранців).

Loading...

Комітети, які мають відношення до фінансів, стали найпопулярнішими та приймуть по три десятки нардепів. Про це повідомила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Климпуш-Цинцадзе обурено заявила, що партія знехтувала спільним рішенням, яке прийняли на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня, щодо граничного розміру комітетів. Також вона наголосила, що монобільшість порушила основи демократії та етики.

Кількість місць у комітетах парламенту. Фото: Facebook

Найбільшу кількість місць виділили у комітет аграрної политики, бюджету, організації самоврядування та регіонального розвитку, а також фінансів, податкової та митної політики.

Зазначимо, що незалежно від кількості у кожному комітеті «Слуга народу» займатиме 60% місць. У комітеті з євроінтеграції партія забрала собі 4 місця і лише 3 залишила для інших фракцій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», «Слуга народу» забронювала передні ряди у парламенті та залишила усі інші фракції позаду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Слуга народу» у парламенті визначилась з кількістю депутатів у комітетах (ТАБЛИЦЯ)

Партія «Слуга народу» визначилась з кількістю депутатів у комітетах парламенту. Комітет з євроінтеграції став аутсайдером з кількістю 7 нардепів, а на комітети, які займаються фінансами, виділили по 31 місцю

Новини України
21:38   20 сер

У парламенті «Слуга народу» забронювала для себе всі передні ряди (ІНФОГРАФІКА)

Партія «Слуга народу» забронювала для себе найкращі місця у парламенті. Так, усі передні ряди перед президією та трибуною зайняті «слугами», а інші фракції опинилися позаду

Новини України
21:04   20 сер

Скандальний глава ОАСК Вовк склав повноваження і пішов у відпустку

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк склав повноваження. Нового голову ОАСК поки не обрали. Вовк стверджує, що матеріали прослуховування його кабінету не відповідають дійсності

Новини України
16:27   20 сер
Новини партнерів
Загрузка...