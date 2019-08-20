«Слуга народу» у парламенті визначилась з кількістю депутатів у комітетах. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/ua/n125769-sluga-narodu-u-parlamenti-vyznachylas-z-kilkistu-deputativ-u-komitetah-tablycya.html

Ракурс

Політична партія «Слуга народу» визначилась з кількістю місць у комітетах Верховної Ради. Так, комітети з євроінтеграції та свободи слова стали аутсайдерами, адже їхніми проблемами буде опікуватись найменша кількість народних депутатів (по 7 обранців).

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Комітети, які мають відношення до фінансів, стали найпопулярнішими та приймуть по три десятки нардепів. Про це повідомила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Климпуш-Цинцадзе обурено заявила, що партія знехтувала спільним рішенням, яке прийняли на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня, щодо граничного розміру комітетів. Також вона наголосила, що монобільшість порушила основи демократії та етики.

Найбільшу кількість місць виділили у комітет аграрної политики, бюджету, організації самоврядування та регіонального розвитку, а також фінансів, податкової та митної політики.

Зазначимо, що незалежно від кількості у кожному комітеті «Слуга народу» займатиме 60% місць. У комітеті з євроінтеграції партія забрала собі 4 місця і лише 3 залишила для інших фракцій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», «Слуга народу» забронювала передні ряди у парламенті та залишила усі інші фракції позаду.