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Ракурс
«Слуга народа» в парламенте определилась с количеством депутатов в комитетах (ТАБЛИЦА)

«Слуга народа» в парламенте определилась с количеством депутатов в комитетах (ТАБЛИЦА)

20 авг 2019, 21:38
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Политическая партия «Слуга народа» определилась с количеством мест в комитетах Верховной Рады. Так, комитеты по евроинтеграции и свободы слова стали аутсайдерами, ведь их проблемами будет заниматься наименьшее количество народных депутатов (по 7 депутатов).

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Комитеты, которые имеют отношение к финансам, стали самыми популярными и примут по три десятка нардепов. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе возмущенно заявила, что партия пренебрегла общим решением, которое приняли на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе, относительно предельного размера комитетов. Также она отметила, что монобольшинство нарушило основы демократии и этики.

Количество мест в комитетах парламента. Фото: Facebook

Наибольшее количество мест выделили в комитет аграрной политики, бюджета, организации самоуправления и регионального развития, а также финансов, налоговой и таможенной политики.

Отметим, что независимо от количества в каждом комитете «Слуга народа» будет занимать 60% мест. В комитете по евроинтеграции партия забрала себе 4 места и только 3 оставила для других фракций.

Как ранее сообщал «Ракурс», «Слуга народа» забронировала передние ряды в парламенте и оставила все другие фракции позади.

Источник: Ракурс


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