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Законопроект о Службе финансовых расследований подготовят на этой неделе – Данилюк. Фото: Opinion

Законопроект о Службе финансовых расследований подготовят на этой неделе — Данилюк

27 авг 2019, 11:26
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал финальную стадию разработки законопроекта о Службе финансовых расследований.

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Законопроект будет готов на этой неделе. Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков ликвидировал департамент защиты экономики, а название нового департамента пока будет держаться в тайне. Об этом сообщил Данилюк на своей странице в Facebook.

Также секретарь СНБО рассказал, что в прошлую пятницу была сформирована позиция относительно распределения подследственности.

Как известно, в январе 2017 года Данилюк, который в то время был министром финансов Украины заявлял, что необходимо ликвидировать налоговую милицию. Тогда в профильном комитете парламента отметили, что милиция продолжит действовать до вступления в силу закона о финансовой полиции.

Затем в марте 2017 года Кабинет министров предварительно согласовал проект закона о создании Государственной службы финансовых расследований.

В августе этого года глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отмечал, что президент Владимир Зеленский готов внести в парламент законопроект о создании службы как неотложный.

Напомним, Аваков заявил, что сотрудники департамента защиты экономики продолжат нести службу в рядах Нацполиции.

Источник: Ракурс


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