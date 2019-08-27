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Законопроект про Службу фінансових розслідувань підготують цього тижня – Данилюк. Фото: Opinion
Законопроект про Службу фінансових розслідувань підготують цього тижня — Данилюкhttps://racurs.ua/ua/n125970-zakonoproekt-pro-slujbu-finansovyh-rozsliduvan-pidgotuut-na-comu-tyjni-danyluk.htmlРакурс
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк анонсував фінальну стадію розробки законопроекту про Службу фінансових розслідувань.
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Законопроект буде готовий цього тижня. Зазначається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ліквідував департамент захисту економіки, а назва нового департаменту поки буде триматися в таємниці. Про це повідомив Данилюк на своїй сторінці в Facebook.
Також секретар РНБО розповів, що минулої п’ятниці була сформована позиція щодо розподілу підслідності.
Як відомо, в січні 2017 року Данилюк, який в той час був міністром фінансів України заявляв, що необхідно ліквідувати податкову міліцію. Тоді в профільному комітеті парламенту зазначили, що міліція продовжить діяти до вступу в силу закону про фінансову поліцію.
Потім в березні 2017 року Кабінет міністрів попередньо погодив проект закону про створення Державної служби фінансових розслідувань.
У серпні цього року глава Державної податкової служби України Сергій Верланов зазначав, що президент Володимир Зеленський готовий внести в парламент законопроект про створення служби як невідкладний.
Нагадаємо, Аваков заявив, що співробітники департаменту захисту економіки продовжать нести службу в рядах Нацполіції.
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