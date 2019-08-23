Глава МВС Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125870-departament-zahystu-ekonomiky-nacpoliciyi-bude-likvidovano-avakov.html

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Департамент захисту економіки Національної поліції ліквідують.

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Департамент буде ліквідовано заради створення Служби фінансових розслідувань. Про це на сьогоднішньому засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ заявив очільник МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба.

На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами — Служба фінансових розслідувань. Сьогодні буде відповідна нарада в РНБО. Від так, ми повинні зробити перші кроки. Пропоную прийняти рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки НПУ, — заявив Аваков.

За словами міністра, професійні співробітники департаменту залишаться в лавах Нацполіції. Функції, які виконував департамент, у майбутньому передадуть Службі фінансових розслідувань.

В свою чергу міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що наразі є актуальним питання створення єдиного органу з розслідування фінансових злочинів.

Нагадаємо, у команді нового президента України Володимира Зеленського повідомили, що хочуть створити Службу фінансових розслідувань, яка замінить економічні підрозділи Служби безпеки України, МВС і Державної фіскальної служби.

Про необхідність створення Служби фінансової безпеки, при цьому ліквідувавши економічні функції МВС та СБУ, заявляв і генеральний прокурор Юрій Луценко.