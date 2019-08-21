Луценко зробив скандальну заяву щодо роботи НАБУ. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n125799-nabu-pogodjuie-proekty-pidozr-z-posolstvom-odniieyi-z-drujnih-krayin-lucenko.html

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Національне антикорупційне бюро погоджує проекти підозр з посольством однієї з дружніх до України держав.

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Необхідно провести реорганізацію НАБУ та Державного бюро розслідування, змінити керівників. Так вважає генеральний прокурор Юрій Луценко, який в інтерв’ю виданню «Цензор» заявив про наявність доказів того, що НАБУ погоджує проекти підозр з іноземними дипломатами.

У мене є законно отримані докази, які свідчать про те, що працівники НАБУ передають проекти підозр у посольство однієї з дружніх нам країн. І про це відомо керівництву цієї держави, — заявив Луценко.

За його словами, така інформація повинна переконати президента Володимира Зеленського про необхідність перезапуску ДБР та НАБУ. Луценко закликає об'єднати Антикорупційне бюро та Держбюро з розслідувань в одне відомство. Генпрокурор також вважає, що необхідно створити Службу фінансової безпеки, ліквідувавши економічні функції МВС та СБУ.

Нагадаємо, 20 березня генпрокурор Юрій Луценко зробив скандальну заяву в інтерв’ю американському HillTv. Очільник ГП заявив, що американський посол Марі Йованович під час їхньої першої зустрічі передала йому перелік осіб, щодо яких не можна проводити розслідування. Прес-секретар Луценка згодом уточнила, що в цьому списку були прізвища окремих депутатів Верховної Ради України.

Заява Луценка спровокувала міжнародний скандал. Так, у Державному департаменті США зазначили, що твердження генпрокурора про отримання списку людей, яких не варто переслідувати — це «відверта вигадка». В американському посольстві теж наголосили на недостовірності заяви Луценка. Тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що повністю підтримує діяльність посла Йованович.