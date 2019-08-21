Луценко сделал скандальное заявление о работе НАБУ. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n125799-nabu-soglasovyvaet-proekty-podozreniy-s-posolstvom-odnoy-iz-drujestvennyh-stran-lucenko.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро согласовывает проекты подозрений с посольством одной из дружественных к Украине стран.

Loading...

Необходимо провести реорганизацию НАБУ и Государственного бюро расследования, сменить руководителей. Так считает генеральный прокурор Юрий Луценко, который в интервью изданию «Цензор» заявил о наличии доказательств того, что НАБУ согласовывает проекты подозрений с иностранными дипломатами.

У меня есть законно полученные доказательства, свидетельствующие о том, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно руководству этого государства, — заявил Луценко.

По его словам, такая информация должна убедить президента Владимира Зеленского о необходимости перезапуска ГБР и НАБУ. Луценко призывает объединить Антикоррупционное бюро и Госбюро расследований в одно ведомство. Генпрокурор также считает, что необходимо создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ.

Напомним, 20 марта генпрокурор Юрий Луценко сделал скандальное заявление в интервью американскому HillTv. Глава ГП заявил, что американский посол Мари Йованович во время их первой встречи передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследования. Пресс-секретарь Луценко впоследствии уточнила, что в этом списке были фамилии некоторых депутатов Верховной Рады Украины.

Заявление Луценко спровоцировало международный скандал. Так, в Государственном департаменте США отметили, что утверждение генпрокурора о получении списка людей, которых не стоит преследовать — это «откровенный вымысел». В американском посольстве тоже отметили недостоверность заявления Луценко. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью поддерживает деятельность посла Йованович.