«Євробляхери» не отримують штрафів: у поліції пояснили причину. Фото: expres.online

https://racurs.ua/ua/n125869-ievroblyahery-ne-otrymuut-shtrafiv-u-policiyi-poyasnyly-prychynu.html

Ракурс

«Євробляхери» поки що не отримали жодного штрафу за порушення правил ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на територію України. Йдеться, як про транзит автомобілів, так і про тимчасове ввезення.

Loading...

Автомобілістів на «євробляхах» не штрафують через тестування електронної бази даних, заявив перший заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білощицький, передають «Українські новини».

На сьогоднішній день невідомо, коли поліція почне виписувати штрафи для водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією.

У листопаді 2018 року Верховна Рада запровадила новий принцип розрахунку ставки акцизного податку на ввезення автомобілів з-за кордону та збільшила штрафи за використання нерозмитнених автомобілів. Пільговий період розмитнення «євроблях» збіг 22 лютого 2019 року, але сотні тисяч авто не пройшли визначену законом процедуру, тож парламент відтермінував штрафні санкції для водіїв нерозмитнених автомобілів до 22 серпня.

Вчора закон про нові штрафи для власників «євроблях» набув чинності в Україні. Тепер за перевищення термінів доставки транспортних засобів українські автомобілісти будуть змушені заплатити від 85 до 170 тис. грн.