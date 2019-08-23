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Трагедія в Татрах: кількість постраждалих від ударів блискавки сягнула 150 осіб. Фото: rmf24.pl

Трагедія в Татрах: кількість постраждалих від ударів блискавки сягнула 150 осіб (ВІДЕО)

23 сер 2019, 14:29
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Шторм у польських Татрах, який вчора вирував у гірській місцевості Гевонт, став причиною загибелі п’ятьох осіб і поранення ще понад 150. Кількість постраждалих зросла, коли рятувальним загонам вдалося дістатися до важкодоступних районів гірського масиву.

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Внаслідок негоди на території Польщі загинули двоє дітей — 10-річні дівчинка та хлопчик, а також двоє жінок 24 і 46 років. Група туристів, до якої вони входили, потрапила під удар блискавки. П’ятим загиблим став громадянин Чехії, якого шторм накрив на словацькому боці Татр, повідомляє RMF24.

На даний момент у лікарнях залишаються 34 людини. Вони дістали важкі опіки і численні переломи. У ніч на п’ятницю лікарі прооперували трьох найважчих постраждалих, іще один чоловік чекає на операцію з видалення фрагментів кісток із внутрішніх тканин.

Причиною такої великої кількості постраждалих стала відсутність попередження про шторм, що насувається: місцева влада не змогли сповістити тих, хто вже пішов у гори. При цьому представники Міністерства метеорології та водної економіки Польщі заявляють, що вони спрогнозували грозу, проте не такої потужності.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що сильний шторм накрив гірський масив Гевонт у польських Татрах. Причиною такої великої кількості потерпілих стали численні удари блискавок. Частина з них була притягнута металевими стовпами з ланцюгами, встановленими в якості огорожі вздовж гірських стежинок. Інші розряди вдаряли у гірську породу, яка розліталася на уламки і травмувала людей, що були поруч.


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