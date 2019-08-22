Удар блискавки призвів до загибелі чотирьох туристів у польських Татрах, ще 22 поранені. Фото: RMF24

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Ракурс

Удар блискавки, унаслідок якого загинули четверо осіб і ще 22 дістали поранення, стався сьогодні, 22 серпня, поблизу гори Гевонт у польських Татрах.

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Після полудня в регіоні різко змінилася погода й почалася сильна гроза. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Уздовж гірських стежок, якими пересуваються туристи, натягнуто металеві ланцюги. Найімовірніше, що удар блискавки влучив в один із них.

На даний момент відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє дітей. Також 22 людини дістали травми різного ступеню тяжкості. До місця події прибули гірничо-рятувальні загони, які активно використовують гелікоптери для транспортування потерпілих до медичних закладів.

Зазначається також, що гора Гевонт — це не єдине місце, де сьогодні вирувала негода і били блискавки. Тому екстрені служби не виключають збільшення кількості постраждалих.