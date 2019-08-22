Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены. Фото:

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Ракурс

Удар молнии, в результате которого погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, произошел сегодня, 22 августа, близ горы Гевонт в польских Татрах.

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После полудня возле в горах резко изменилась погода и началась сильная гроза. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Вдоль горных троп, по которым передвигались туристы, натянуты металлические цепи. Вероятнее всего, что удар молнии пришелся по одной из них.

На данный момент известно о четырех погибших, среди которых два ребенка. Также 22 человека получили различные травмы. К месту происшествия прибыли горно-спасательные отряды, которые активно используют вертолеты для доставки потерпевших в больницы.

Отмечается также, что гора Гевонт — это не единственное место, где сегодня бушевала непогода и били молнии. Поэтому экстренные службы не исключают роста числа пострадавших.