Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены. Фото:

Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены (ФОТО)

22 авг 2019, 18:08
999

Удар молнии, в результате которого погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, произошел сегодня, 22 августа, близ горы Гевонт в польских Татрах.

Loading...

После полудня возле в горах резко изменилась погода и началась сильная гроза. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Вдоль горных троп, по которым передвигались туристы, натянуты металлические цепи. Вероятнее всего, что удар молнии пришелся по одной из них.

На данный момент известно о четырех погибших, среди которых два ребенка. Также 22 человека получили различные травмы. К месту происшествия прибыли горно-спасательные отряды, которые активно используют вертолеты для доставки потерпевших в больницы.

Отмечается также, что гора Гевонт — это не единственное место, где сегодня бушевала непогода и били молнии. Поэтому экстренные службы не исключают роста числа пострадавших.

Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены. Фото: RMF24

Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены. Фото: RMF24

Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены. Фото: RMF24

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Немотивированное и недоказанное: Высший совет правосудия вернул ходатайство об аресте скандального судьи Татькова

Высший совет правосудия вернул ходатайство заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова

Новости Украины
18:15

Удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах, еще 22 ранены (ФОТО)

Сильный шторм обрушился на горную местность в Польше, где в этот момент находилась группа туристов. В результате удара молнии погибли не менее четырех человек, в том числе двое детей

Новости мира
18:08
Новости партнеров
Загрузка...