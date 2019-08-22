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Волкер прокомментировал новые акты агрессии России в Грузии. Фото: ИноСМИ

Волкер прокомментировал новые акты агрессии России в Грузии

22 авг 2019, 17:56
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Агрессия России против Грузии вышла на новый уровень: на днях в одном из сел возле оккупированного населенного пункта Дисеви российские оккупанты начали устанавливать ограждения, которыми обозначаются государственные границы.

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Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, в интервью грузинскому «Первому каналу» раскритиковал действия российских властей в отношении Грузии, осудив незаконную аннексию территорий, сообщает «Европейская правда».

Спецпредставитель США подчеркнул, что установка ограждения в селе Гугутианткари на админгранице с оккупированной Россией территорией Грузии является настоящей трагедией для людей, которые там живут.

Волкер добавил, что ползучая российская оккупация Грузии полностью противоречит духу соглашения о прекращении огня от 2008 года.

Как известно, 17−18 августа неизвестные в военной форме начали устанавливать ограждения близ населенных пунктов в Грузии. Один из таких заборов отделил жилища двух семей от грузинского села. Оккупанты утверждают, что теперь они находятся на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией. Кроме того, на линии оккупации были задержаны восемь граждан Грузии — жители села Ахалубани.

Напомним, что в июле в ОБСЕ приняли резолюцию с осуждением оккупации Россией части Грузии. ОБСЕ обратилась к российским властям с требованием отменить свое признание независимости сепаратистских регионов Южная Осетия и Абхазия.


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